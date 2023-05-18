(Гудзь) Катерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гудзь) Катерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907

Отец: Гудзь Василий Николаевич

Мать: Гудзь Мария Григорьевна

Бракосочетание
30.08.1928

Муж: Мороз Григорий Николаевич

Раздельное, Львівська область
Рождение ребёнка
25.10.1928

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Мороз Григорий Николаевич

Раздельное, Львівська область
Рождение ребёнка
02.08.1931

Сын: Мороз Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Мороз Григорий Николаевич

Раздельное, Львівська область
дом 2
Смерть
Неизвестно
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