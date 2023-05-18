(Гудзь) Катерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907
Отец: Гудзь Василий Николаевич
Мать: Гудзь Мария Григорьевна
Бракосочетание
30.08.1928
Рождение ребёнка
25.10.1928
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Мороз Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
02.08.1931
Сын: Мороз Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Мороз Григорий Николаевич
дом 2
Смерть
Неизвестно