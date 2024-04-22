Гриневич (Мошенская) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения06.02.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1936
Рождение ребёнка
05.05.1965
Дочь: Балуха Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Гриневич Василий Михайлович
Рождение ребёнка
05.01.1969
Дочь: Ляпич Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Гриневич Василий Михайлович
Рождение ребёнка
29.09.1974
Дочь: Трусило Оксана Васильевна
Отец ребёнка: Гриневич Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гриневич Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Гриневич Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно