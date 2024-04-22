Гриневич (Мошенская) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гриневич (Мошенская) Анна Ивановна

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Место рождения

Камышанка, Сумська область

Дата рождения

06.02.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1936

Отец: Мошенский Иван Сергеевич

Мать: Мошенская Марфа Никитична

Камышанка, Сумська область
Рождение ребёнка
05.05.1965

Дочь: Балуха Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Гриневич Василий Михайлович

Большое Можейково, Щучинский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
05.01.1969

Дочь: Ляпич Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Гриневич Василий Михайлович

Большое Можейково, Щучинский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
29.09.1974

Дочь: Трусило Оксана Васильевна

Отец ребёнка: Гриневич Василий Михайлович

Большое Можейково, Щучинский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гриневич Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Гриневич Василий Михайлович

Большое Можейково, Щучинский район, Гродненская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гриневич Василий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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