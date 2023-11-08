Шелешкова (Мелехова) (Лузанов) Юлия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лузанов Степан (Стефан)
Мать: не указана
Бракосочетание
1847
Киевская губ. Черкасский уезд село (неразборчиво Рекий ?) чиновник Стефан Максимов Шелешков (Мелехов) + отставного подпоручика Стефана Лузанова дочь Иулиания
Смерть
Неизвестно