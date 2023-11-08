Шелешкова (Мелехова) (Лузанов) Юлия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелешкова (Мелехова) (Лузанов) Юлия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лузанов Степан (Стефан)

Мать: не указана

Бракосочетание
1847

Муж: Шелешков (Мелехов) Степан Максимович

Киевская губ. Черкасский уезд село (неразборчиво Рекий ?) чиновник Стефан Максимов Шелешков (Мелехов) + отставного подпоручика Стефана Лузанова дочь Иулиания
Смерть
Неизвестно

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