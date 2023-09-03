Ахметшина Альбина Раушановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметшина Альбина Раушановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1987

Пол

Женский

Отец

1961 г.р.

Мать

1965 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1987

Отец: Ахметшин Раушан Фаязович

Мать: Ахметшина Ирина Федоровна

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