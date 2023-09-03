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Ахметшина Альбина Раушановна
Ахметшина Альбина Раушановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.01.1987
Пол
Женский
Отец
Ахметшин Раушан Фаязович
1961 г.р.
Мать
Ахметшина Ирина Федоровна
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1987
Отец:
Ахметшин Раушан Фаязович
Мать:
Ахметшина Ирина Федоровна
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