Вдовенко Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1958
Отец: Вдовенко Степан Власович
Мать: Вдовенко Мария
Бракосочетание
28.02.1986
Жена: Вдовенко Ольга
Рождение ребёнка
13.02.1987
Сын: Вдовенко Василий
Мать ребёнка: Вдовенко Ольга
Рождение ребёнка
20.11.1990
Сын: Вдовенко Михаил
Мать ребёнка: Вдовенко Ольга
Место жительства
Неизвестно