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Вдовенко Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1958

Отец: Вдовенко Степан Власович

Мать: Вдовенко Мария

Бракосочетание
28.02.1986

Жена: Вдовенко Ольга

Рождение ребёнка
13.02.1987

Сын: Вдовенко Василий

Мать ребёнка: Вдовенко Ольга

Рождение ребёнка
20.11.1990

Сын: Вдовенко Михаил

Мать ребёнка: Вдовенко Ольга

Место жительства
Неизвестно