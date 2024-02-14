Мотыльский (Мотыльская) Шифра Мордуховна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Сын: Мотыльский Арон (Рувим-Арон)
Отец ребёнка: Мотыльский Пинхус
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Трилинский (Мотыльская) Сарра
Отец ребёнка: Мотыльский Пинхус
Смерть
Неизвестно