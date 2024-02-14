Мотыльский (Мотыльская) Шифра Мордуховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мотыльский (Мотыльская) Шифра Мордуховна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Сын: Мотыльский Арон (Рувим-Арон)

Отец ребёнка: Мотыльский Пинхус

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Трилинский (Мотыльская) Сарра

Отец ребёнка: Мотыльский Пинхус

Смерть
Неизвестно

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