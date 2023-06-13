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Jaanson ?
Jaanson ?
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Järve (Jaanson) Kalle
1928 г.р.
Мать
Järve (Lehis) Hilda
1926 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Järve Kalle
Мать:
Järve Hilda
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