Кулыгин Василий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения16.12.1897 ст.
Дата смерти1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1897 ст.
Военная служба
Между 1916 и 1918
Был мобилизован, предположительно, в 1916 году. Со слов сына Ивана Васильевича, участвовал в Брусиловском прорыве. Попал в плен. Работал у немецкого бюргера, у которого был на хорошем счету. В 1918 го... Показать все
Бракосочетание
19.02.1918
Александрово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
1925
Председателем сельсовета был избран Кулыгин Василий,кандидат в члены ВКП(б), из крестьян, 27 лет, образование —сельская школа. (Выборы 1925)
Арест
1939
По анонимке был арестован в 1939 году.
Отбывание наказания
С 1939 по 1940
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Год находился в заключении во Владимирском централе
Работа или профессия
С 1940
С 1940 года работал в своей деревне заведующим магазином.
Военная служба
С 07.11.1941 по 1945
7 ноября 1941 года был призван в Красную Армию. Воевал в составе 2-й Ударной Армии. Оказавшись в окружении, сумел выйти к своим болотами. В 1945году по болезни был комиссован.
Место жительства
После 1950
После войны жил поселке Головино Судогодского района, работал лесничим. Имел семью, воспитал троих детей: Антонину (1919 года рождения), Ивана (1921 года рождения) и Лидию (1931 года рождения).
Смерть
1958