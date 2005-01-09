Сапрыкина Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСапрыкина Татьяна Владимировна

Сапрыкина Татьяна Владимировна

avatar

Место рождения

Апатиты, город Апатиты, Мурманская область

Дата рождения

09.01.2005

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.2005

Отец: Сапрыкин Владимир Алексеевич

Мать: Сапрыкина Надежда Владимировна

Апатиты, город Апатиты, Мурманская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close