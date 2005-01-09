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Сапрыкина Татьяна Владимировна
Сапрыкина Татьяна Владимировна
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Место рождения
Апатиты
, город Апатиты, Мурманская область
Дата рождения
09.01.2005
Пол
Женский
Отец
Сапрыкин Владимир Алексеевич
1972 г.р.
Мать
Сапрыкина Надежда Владимировна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.2005
Отец:
Сапрыкин Владимир Алексеевич
Мать:
Сапрыкина Надежда Владимировна
Апатиты
, город Апатиты, Мурманская область
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