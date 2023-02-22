Бочкарёва Марья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкарёва Марья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Лукерья Михайлова

Отец ребёнка: Бочкарёв Михайло Андреев

Рождение ребёнка
1776

Сын: Бочкарёв Митрофан Михайлович

Отец ребёнка: Бочкарёв Михайло Андреев

Рождение ребёнка
1777

Сын: Бочкарёв Фёдор Михайлов

Отец ребёнка: Бочкарёв Михайло Андреев

Рождение ребёнка
1779

Сын: Бочкарёв (рубанов Шилкин) Карп Михайлов

Отец ребёнка: Бочкарёв Михайло Андреев

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Матрена Михайлов

Отец ребёнка: Бочкарёв Михайло Андреев

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Марфа Михайлова

Отец ребёнка: Бочкарёв Михайло Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочкарёв Михайло Андреев

Смерть
Неизвестно
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