Бочкарёва Марья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Лукерья Михайлова
Отец ребёнка: Бочкарёв Михайло Андреев
Рождение ребёнка
1776
Сын: Бочкарёв Митрофан Михайлович
Отец ребёнка: Бочкарёв Михайло Андреев
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Бочкарёв Михайло Андреев
Рождение ребёнка
1779
Сын: Бочкарёв (рубанов Шилкин) Карп Михайлов
Отец ребёнка: Бочкарёв Михайло Андреев
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Матрена Михайлов
Отец ребёнка: Бочкарёв Михайло Андреев
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Марфа Михайлова
Отец ребёнка: Бочкарёв Михайло Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно