Казельская (Попова) Феклиста Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казельская (Попова) Феклиста Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1926

Сын: Казельский Василий Иванович

Отец ребёнка: Казельский Иван

Новоникольский, Степновский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казельский Иван

Смерть
1989
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