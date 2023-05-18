Казельская (Попова) Феклиста Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1926
Сын: Казельский Василий Иванович
Отец ребёнка: Казельский Иван
Новоникольский, Степновский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Казельский Иван
Смерть
1989