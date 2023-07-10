Сарьян Когарик Андрониковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.05.1962
Сын: Сарян Андроник Георгиевич
Отец ребёнка: Сарьян Георгий Багдасарович
Рождение ребёнка
25.09.1964
Отец ребёнка: Сарьян Георгий Багдасарович
Рождение ребёнка
17.03.1967
Дочь: Сарьян Марине Георгиевна
Отец ребёнка: Сарьян Георгий Багдасарович
Бракосочетание
Неизвестно