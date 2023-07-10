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Сарьян Когарик Андрониковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1942

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.05.1962

Сын: Сарян Андроник Георгиевич

Отец ребёнка: Сарьян Георгий Багдасарович

Рождение ребёнка
25.09.1964

Сын: Сарян Аркадий Георгиевич

Отец ребёнка: Сарьян Георгий Багдасарович

Рождение ребёнка
17.03.1967

Дочь: Сарьян Марине Георгиевна

Отец ребёнка: Сарьян Георгий Багдасарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сарьян Георгий Багдасарович