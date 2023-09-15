Ишков Роман Григорьев
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Ишков Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1885
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
30.08.1886
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Анна Романова
Мать ребёнка: Ишкова Елена Александрова
Рождение ребёнка
19.07.1887
Дочь: Мария Романова
Мать ребёнка: Ишкова Елена Александрова
Рождение ребёнка
01.01.1889
Дочь: Евгения Романова
Мать ребёнка: Ишкова Елена Александрова
Рождение ребёнка
17.10.1890
Рождение ребёнка
10.05.1893
Сын: Ишков Кирилл Романов
Мать ребёнка: Ишкова Елена Александрова
Рождение ребёнка
25.07.1894
Рождение ребёнка
15.02.1897
Дочь: Евдокия Романова
Мать ребёнка: Ишкова Елена Александрова
Рождение ребёнка
23.06.1902
Дочь: Анна Романова
Мать ребёнка: Ишкова Елена Александрова
Смерть
Неизвестно