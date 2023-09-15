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Ишков Роман Григорьев

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Ишков Григорий

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
27.10.1885

Жена: Ишкова Елена Александрова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
30.08.1886

Дочь: Параскева Романова

Мать ребёнка: Ишкова Елена Александрова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Анна Романова

Мать ребёнка: Ишкова Елена Александрова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.07.1887

Дочь: Мария Романова

Мать ребёнка: Ишкова Елена Александрова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.01.1889

Дочь: Евгения Романова

Мать ребёнка: Ишкова Елена Александрова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.10.1890

Дочь: Параскева Романова

Мать ребёнка: Ишкова Елена Александрова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.05.1893

Сын: Ишков Кирилл Романов

Мать ребёнка: Ишкова Елена Александрова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.07.1894

Дочь: Параскева Романова

Мать ребёнка: Ишкова Елена Александрова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.02.1897

Дочь: Евдокия Романова

Мать ребёнка: Ишкова Елена Александрова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.06.1902

Дочь: Анна Романова

Мать ребёнка: Ишкова Елена Александрова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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