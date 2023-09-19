Ткачук Евгений Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткачук Евгений Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1971

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1971

Отец: Ткачук Александр Николаевич

Мать: Ткачук Галина Савельевна

Рождение ребёнка
24.10.2000

Дочь: Ткачук Анастасия Евгеньевна

Мать ребёнка: Ткачук Светлана Иосифовна

Могочино, Молчановский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
28.09.2007

Сын: Ткачук Дмитрий Евгеньевич

Мать ребёнка: Ткачук Светлана Иосифовна

Молчаново, Молчановский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткачук Светлана Иосифовна

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