Ткачук Евгений Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1971
Рождение ребёнка
24.10.2000
Дочь: Ткачук Анастасия Евгеньевна
Мать ребёнка: Ткачук Светлана Иосифовна
Могочино, Молчановский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
28.09.2007
Сын: Ткачук Дмитрий Евгеньевич
Мать ребёнка: Ткачук Светлана Иосифовна
Молчаново, Молчановский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно