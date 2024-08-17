Коптелова (Шамонина) Авдотья Козьминовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Отец: Шамонин Козьма Трофимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Коптелов Аверьян Трифонович
Отец ребёнка: Коптелов Трифон Андреевич
Чебаклей, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно