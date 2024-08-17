Коптелова (Шамонина) Авдотья Козьминовна Около 1751 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коптелова (Шамонина) Авдотья Козьминовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1721 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: Шамонин Козьма Трофимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Коптелов Аверьян Трифонович

Отец ребёнка: Коптелов Трифон Андреевич

Чебаклей, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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