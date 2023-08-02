Алдатов (Дударова) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлдатов (Дударова) ?

Алдатов (Дударова) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1816 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Алдатов Адиль-Гирей

Отец ребёнка: Алдатов Салат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алдатов Салат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алдатов Салат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алдатов Салат