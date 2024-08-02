Быков Гаврила Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБыков Гаврила Иванович

Быков Гаврила Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1746 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1715 г.р.

Мать

Вычислено 1724 г.р.

Жена

Вычислено 1747 г.р.

Дети

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1746 ст.

Отец: Быков Иван Васильевич

Мать: Быкова Пелагея Ивановна

Бракосочетание
До 1772 ст.

Жена: Быкова Анна Тихоновна

Рождение ребёнка
Вычислено 1772 ст.

Дочь: (Быкова) Марья Гавриловна

Мать ребёнка: Быкова Анна Тихоновна

Рождение ребёнка
Вычислено 1778 ст.

Дочь: (Быкова) Екатерина Гавриловна

Мать ребёнка: Быкова Анна Тихоновна

Рождение ребёнка
Вычислено 1782 ст.

Дочь: (Быкова) Матрена Гавриловна

Мать ребёнка: Быкова Анна Тихоновна

Рождение ребёнка
Вычислено 1785 ст.

Сын: Быков Петр Гаврилович

Мать ребёнка: Быкова Анна Тихоновна

Рождение ребёнка
Вычислено 1788 ст.

Сын: Быков Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Быкова Анна Тихоновна

Рождение ребёнка
Вычислено 1791 ст.

Дочь: (Быкова) Дарья Гавриловна

Мать ребёнка: Быкова Анна Тихоновна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.