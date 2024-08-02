Быков Гаврила Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1746 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1746 ст.
Отец: Быков Иван Васильевич
Мать: Быкова Пелагея Ивановна
Бракосочетание
До 1772 ст.
Жена: Быкова Анна Тихоновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1772 ст.
Дочь: (Быкова) Марья Гавриловна
Мать ребёнка: Быкова Анна Тихоновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1778 ст.
Дочь: (Быкова) Екатерина Гавриловна
Мать ребёнка: Быкова Анна Тихоновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1782 ст.
Дочь: (Быкова) Матрена Гавриловна
Мать ребёнка: Быкова Анна Тихоновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1785 ст.
Мать ребёнка: Быкова Анна Тихоновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1788 ст.
Мать ребёнка: Быкова Анна Тихоновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1791 ст.
Дочь: (Быкова) Дарья Гавриловна
Мать ребёнка: Быкова Анна Тихоновна
Смерть
Неизвестно