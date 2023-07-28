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Алексей Алексеев

Место рождения

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

12.03.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1823 г.р.

Мать

1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
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Место
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Рождение
12.03.1863

Отец: Алексей Андреев

Мать: Ирина Васильева

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1863 12/14.03.1863 Алексей Филипковской волости деревни Кладова крестьянин Алексей Андреев и законная его жена Ирина Васильева, оба православного вероисповедания Священник Василий Пылаев Дьячек Ник... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно