Алексей Алексеев
Место рождения
Дата рождения12.03.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1863
Отец: Алексей Андреев
Мать: Ирина Васильева
МК-1863 12/14.03.1863 Алексей Филипковской волости деревни Кладова крестьянин Алексей Андреев и законная его жена Ирина Васильева, оба православного вероисповедания Священник Василий Пылаев Дьячек Ник... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно