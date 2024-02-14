Хайруллин Магазулла
Место рожденияВерхние Лащи, Республика Татарстан, Россия
Дата рождения19.12.1926
Дата смерти2005
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1926
Отец: Хайруллин Халиулла
Мать: Хайруллина Марфуга
Военная служба
Неизвестно
Хайруллин Магазулла Списки призыва и демобилизации Тип документа: Списки призванных Дата рождения: __.__.1926 Место рождения: Татарская АССР, Буинский р-н, д. Верхние Лащи Место призыва: Буинский РВК,... Показать все
Смерть
2005