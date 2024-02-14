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Хайруллин Магазулла

Место рождения

Верхние Лащи, Республика Татарстан, Россия

Дата рождения

19.12.1926

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1899 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1926

Отец: Хайруллин Халиулла

Мать: Хайруллина Марфуга

Военная служба
Неизвестно
Хайруллин Магазулла Списки призыва и демобилизации Тип документа: Списки призванных Дата рождения: __.__.1926 Место рождения: Татарская АССР, Буинский р-н, д. Верхние Лащи Место призыва: Буинский РВК,... Показать все
Смерть
2005

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