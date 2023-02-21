Степан Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Ульяна Степанова
Мать ребёнка: не указана
МАТЬКОВО ИВ-1750 Ульяны в семье Потаповых нет ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ МК-1758 09.06.1758 Деревни Михайлова крестьянина Филиппа Потапова сын отрок Тимофей Той же вотчины деревни Матково [Матько... Показать все
Смерть
Неизвестно