Степан Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Ульяна Степанова

Мать ребёнка: не указана

МАТЬКОВО ИВ-1750 Ульяны в семье Потаповых нет ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ МК-1758 09.06.1758 Деревни Михайлова крестьянина Филиппа Потапова сын отрок Тимофей Той же вотчины деревни Матково [Матько... Показать все
Смерть
Неизвестно
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