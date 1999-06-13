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Денгес Денис Владимирович
Денгес Денис Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.06.1999
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Денгес (Ткаченко) Галина Николаевна
1963 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1999
Отец: не указан
Мать:
Денгес Галина Николаевна
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