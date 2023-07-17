Мейен (Соколовская) Екатерина Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.01.1889
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
29.07.1890
Сын: Мейен Георгий Владимирович
Отец ребёнка: Мейен Владимир Фёдорович
Смерть
Неизвестно