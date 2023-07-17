Мейен (Соколовская) Екатерина Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМейен (Соколовская) Екатерина Кондратьевна

Мейен (Соколовская) Екатерина Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.01.1889

Муж: Мейен Владимир Фёдорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
29.07.1890

Сын: Мейен Георгий Владимирович

Отец ребёнка: Мейен Владимир Фёдорович

Смерть
Неизвестно