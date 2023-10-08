Киселева Степанида Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810 или 1812
Отец ребёнка: Киселев Семен Денисович
Рождение ребёнка
Около 29.06.1811
Дочь: Киселева Ефросиния Семеновна
Отец ребёнка: Киселев Семен Денисович
Рождение ребёнка
Около 17.03.1813
Сын: Киселев Никифор Семенович
Отец ребёнка: Киселев Семен Денисович
Рождение ребёнка
Около 26.07.1815
Дочь: Киселева Параскева Семеновна
Отец ребёнка: Киселев Семен Денисович
Рождение ребёнка
Около 26.07.1815
Отец ребёнка: Киселев Семен Денисович
Рождение ребёнка
11.08.1817
Отец ребёнка: Киселев Семен Денисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно