Киселева Степанида Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева Степанида Фоминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810 или 1812

Сын: Киселев Кузьма Семенович

Отец ребёнка: Киселев Семен Денисович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 29.06.1811

Дочь: Киселева Ефросиния Семеновна

Отец ребёнка: Киселев Семен Денисович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 17.03.1813

Сын: Киселев Никифор Семенович

Отец ребёнка: Киселев Семен Денисович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 26.07.1815

Дочь: Киселева Параскева Семеновна

Отец ребёнка: Киселев Семен Денисович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 26.07.1815

Сын: Киселев Степан Семенович

Отец ребёнка: Киселев Семен Денисович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.08.1817

Сын: Киселев Андрей Семенович

Отец ребёнка: Киселев Семен Денисович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Семен Денисович

Смерть
Неизвестно
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