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Венедикт Ильин

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Место рождения

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1849

Дата смерти

17.05.1902

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.07.1884

Сын: Владимир Венедиктов

Мать ребёнка: Якимцева Евдокия Семёнова

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.01.1886

Дочь: Мария Венедиктова

Мать ребёнка: Якимцева Евдокия Семёнова

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.12.1888

Сын: Николай Венедиктов

Мать ребёнка: Якимцева Евдокия Семёнова

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.05.1890

Сын: Стефан Венедиктов

Мать ребёнка: Якимцева Евдокия Семёнова

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.12.1892

Дочь: Екатерина Венедиктова

Мать ребёнка: Якимцева Евдокия Семёнова

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Военная служба
1892
рядовой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якимцева Евдокия Семёнова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якимцева Евдокия Семёнова

Смерть
17.05.1902
Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
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