Венедикт Ильин
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смерти17.05.1902
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1884
Сын: Владимир Венедиктов
Мать ребёнка: Якимцева Евдокия Семёнова
Рождение ребёнка
26.01.1886
Дочь: Мария Венедиктова
Мать ребёнка: Якимцева Евдокия Семёнова
Рождение ребёнка
05.12.1888
Сын: Николай Венедиктов
Мать ребёнка: Якимцева Евдокия Семёнова
Рождение ребёнка
16.05.1890
Сын: Стефан Венедиктов
Мать ребёнка: Якимцева Евдокия Семёнова
Рождение ребёнка
24.12.1892
Дочь: Екатерина Венедиктова
Мать ребёнка: Якимцева Евдокия Семёнова
Военная служба
1892
рядовой
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.05.1902