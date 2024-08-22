(Ванюрхина) Евфимия Сидорова Исидорова
Место рождения
Дата рождения09.07.1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1899 ст.
Деревни Нератовка крестьянин Исидор Иларионов и законная жена его Екатерина Порфирьева,оба православные отметка 24.08.1956г.
Крещение
11.07.1899 ст.
Восприемники: Деревни Нератовка крестьянин Феодор Порфирьев и той же деревни крестьянская девица Неонила Иларионова
Смерть
Неизвестно