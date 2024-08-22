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(Ванюрхина) Евфимия Сидорова Исидорова

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

09.07.1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1899 ст.

Отец: Ванюрхин Сидор (Исидор) Иларионов

Мать: Ванюрхина (Ванюрхина) Екатерина Порфирьева

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовка крестьянин Исидор Иларионов и законная жена его Екатерина Порфирьева,оба православные отметка 24.08.1956г.
Крещение
11.07.1899 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Деревни Нератовка крестьянин Феодор Порфирьев и той же деревни крестьянская девица Неонила Иларионова
Смерть
Неизвестно

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