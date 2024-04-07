Шуткова Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1882
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Шуткова Аполлинария Александровна
Отец ребёнка: Шутков Александр Павлович
Рождение ребёнка
1884
Сын: Шутков Иван Александрович
Отец ребёнка: Шутков Александр Павлович
Смерть
Неизвестно