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Шуткова Мария Алексеевна

Место рождения

Репное, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Репное, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1882

Муж: Шутков Александр Павлович

Репное, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Шуткова Аполлинария Александровна

Отец ребёнка: Шутков Александр Павлович

Репное, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Шутков Иван Александрович

Отец ребёнка: Шутков Александр Павлович

Репное, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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