Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максим Никифоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Даниил Никифоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1681
Сын: Конон Никифоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1700
Сын: Иван Никифоров
Мать ребёнка: не указана
Брат Конона Никифорова.
Смерть
Неизвестно