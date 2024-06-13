Никифор Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНикифор

Никифор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максим Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Даниил Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1681

Сын: Конон Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Иван Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Брат Конона Никифорова.
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.