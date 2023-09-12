Калашникова Пелагея Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашникова Пелагея Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1905

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1905

Отец: не указан

Мать: Наталья

Рождение ребёнка
07.07.1930

Дочь: Селиверстова Евгения Валентиновна

Отец ребёнка: Пальцев Валентин Ильич

Абдулино, Абдулинский, Оренбургская область
Смерть
1959
Таштагол, Таштагольский муниципальный район, Кемеровская область
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