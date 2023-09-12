Калашникова Пелагея Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1905
Дата смерти1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1905
Отец: не указан
Мать: Наталья
Рождение ребёнка
07.07.1930
Дочь: Селиверстова Евгения Валентиновна
Отец ребёнка: Пальцев Валентин Ильич
Абдулино, Абдулинский, Оренбургская область
Смерть
1959
Таштагол, Таштагольский муниципальный район, Кемеровская область