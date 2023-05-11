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Григорий Антонов

Место рождения

Жуково, Осташковский, Тверская область

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

После 1825

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Антон Никитин

Мать: Матрена Филипова

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Мария Григорьева

Мать ребёнка: Анна Антонова

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Феодор Григорьев

Мать ребёнка: Анна Антонова

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Васса Григорьева

Мать ребёнка: Анна Антонова

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Василий Григорьев

Мать ребёнка: Анна Антонова

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Евдокия Григорьева

Мать ребёнка: Анна Антонова

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Никифор Григорьев

Мать ребёнка: Анна Антонова

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Христина Григорьева

Мать ребёнка: Анна Антонова

Жуково, Осташковский, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1825
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