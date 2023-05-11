Григорий Антонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиПосле 1825
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: Антон Никитин
Мать: Матрена Филипова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Мария Григорьева
Мать ребёнка: Анна Антонова
Рождение ребёнка
1788
Сын: Феодор Григорьев
Мать ребёнка: Анна Антонова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Васса Григорьева
Мать ребёнка: Анна Антонова
Рождение ребёнка
1799
Сын: Василий Григорьев
Мать ребёнка: Анна Антонова
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Евдокия Григорьева
Мать ребёнка: Анна Антонова
Рождение ребёнка
1807
Сын: Никифор Григорьев
Мать ребёнка: Анна Антонова
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Христина Григорьева
Мать ребёнка: Анна Антонова
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1825