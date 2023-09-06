Свищева Пелагея Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свищева Пелагея Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1845

Сын: Свищев Федор Степанович

Отец ребёнка: Свищев Степан Кузьмич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.10.1852

Сын: Свищев Яков Степанович

Отец ребёнка: Свищев Степан Кузьмич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.03.1854

Сын: Свищев Агап Степанович

Отец ребёнка: Свищев Степан Кузьмич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.08.1855

Дочь: Свищова Марфа Степановна

Отец ребёнка: Свищев Степан Кузьмич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.07.1858

Дочь: Свищева Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Свищев Степан Кузьмич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свищев Степан Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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