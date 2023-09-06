Свищева Пелагея Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1845
Отец ребёнка: Свищев Степан Кузьмич
Рождение ребёнка
18.10.1852
Отец ребёнка: Свищев Степан Кузьмич
Рождение ребёнка
11.03.1854
Отец ребёнка: Свищев Степан Кузьмич
Рождение ребёнка
28.08.1855
Дочь: Свищова Марфа Степановна
Отец ребёнка: Свищев Степан Кузьмич
Рождение ребёнка
25.07.1858
Дочь: Свищева Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Свищев Степан Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно