Гудилина (Темнова) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудилина (Темнова) Екатерина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1902

Дата смерти

1929

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.05.1923

Муж: Гудилин Семен Николаевич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Гудилин Александр Семенович

Отец ребёнка: Гудилин Семен Николаевич

Рождение ребёнка
1927

Сын: Гудилин Сергей Семенович

Отец ребёнка: Гудилин Семен Николаевич

Смерть
1929
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