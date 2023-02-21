Гудилина (Темнова) Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1902
Дата смерти1929
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.05.1923
Рождение ребёнка
1925
Сын: Гудилин Александр Семенович
Отец ребёнка: Гудилин Семен Николаевич
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Гудилин Семен Николаевич
Смерть
1929