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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Сын: Григорий Сафонов
Отец ребёнка: Сафон
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1731
Сын: Пётр Сафонов
Отец ребёнка: Сафон
Рождение ребёнка
1742
Сын: Евдоким Сафонов
Отец ребёнка: Сафон
сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.