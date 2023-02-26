Bruhl Frédéric
Место рожденияEpping, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Дата рождения30.09.1762
Дата смерти19.08.1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1762
Отец: Bruhl Frederic
Мать: Bruhl Anne Catherine
Epping, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Huth Anne
Мать ребёнка: Bruehl Catherine
Epping
Рождение ребёнка
20.12.1793
Дочь: Catherine
Мать ребёнка: Bruehl Catherine
Epping, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Рождение ребёнка
09.05.1796
Дочь: Bour Madeleine
Мать ребёнка: Bruehl Catherine
Epping, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Рождение ребёнка
30.01.1803
Сын: Brühl Louis
Мать ребёнка: Bruehl Catherine
Epping, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Рождение ребёнка
04.04.1807
Сын: Brühl Pierre
Мать ребёнка: Bruehl Catherine
Epping, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Рождение ребёнка
26.06.1809
Сын: Brühl Joseph
Мать ребёнка: Bruehl Catherine
Epping, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Brühl Jean Nicolas
Мать ребёнка: Bruehl Catherine
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Bruehl Catherine
Смерть
19.08.1845
Epping, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE