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Bruhl Frédéric

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Место рождения

Epping, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE

Дата рождения

30.09.1762

Дата смерти

19.08.1845

Пол

Мужской

Отец

1733 г.р.

Мать

1729 г.р.

Жена

1766 г.р.

Дети

1789 г.р.
1793 г.р.
1796 г.р.
1803 г.р.
1807 г.р.
1809 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1762

Отец: Bruhl Frederic

Мать: Bruhl Anne Catherine

Epping, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Huth Anne

Мать ребёнка: Bruehl Catherine

Epping
Рождение ребёнка
20.12.1793

Дочь: Catherine

Мать ребёнка: Bruehl Catherine

Epping, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Рождение ребёнка
09.05.1796

Дочь: Bour Madeleine

Мать ребёнка: Bruehl Catherine

Epping, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Рождение ребёнка
30.01.1803

Сын: Brühl Louis

Мать ребёнка: Bruehl Catherine

Epping, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Рождение ребёнка
04.04.1807

Сын: Brühl Pierre

Мать ребёнка: Bruehl Catherine

Epping, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Рождение ребёнка
26.06.1809

Сын: Brühl Joseph

Мать ребёнка: Bruehl Catherine

Epping, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Brühl Jean Nicolas

Мать ребёнка: Bruehl Catherine

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Bruehl Catherine

Смерть
19.08.1845
Epping, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
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