Голубцова (-) Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубцова (-) Александра Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.10.1899 ст.

Муж: Голубцов Семён Платонович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
17.11.1907 ст.

Дочь: Виноградова Екатерина Семёновна

Отец ребёнка: Голубцов Семён Платонович

Слеповское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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