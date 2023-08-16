Голубцова (-) Александра Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.10.1899 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
17.11.1907 ст.
Дочь: Виноградова Екатерина Семёновна
Отец ребёнка: Голубцов Семён Платонович
Слеповское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно