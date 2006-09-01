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Закутаева Виталия Витальевна
Закутаева Виталия Витальевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.09.2006
Пол
Женский
Отец
Закутаев Виталий Владимирович
1974 г.р.
Мать
Закутаева Галина Александровна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.2006
Отец:
Закутаев Виталий Владимирович
Мать:
Закутаева Галина Александровна
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