Мельников Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.12.1981
Сын: Мельников Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Мельникова Ирина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Мельникова Ирина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно