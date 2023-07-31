Мельников Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.12.1981

Сын: Мельников Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Мельникова Ирина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Мельникова Ирина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова Ирина Александровна