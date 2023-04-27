Graf zu Stolberg Heinrich III — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Graf zu Stolberg Heinrich III

Место рождения

Stolberg, Mansfeld-Südharz, Saxony-Anhalt, Germany

Дата рождения

Около 1242

Дата смерти

Между 22.08.1329 и 29.08.1331

Пол

Мужской

Отец

1210 г.р.

Мать

Около 1215 г.р.

Жена

Около 1291 г.р.

Дети

Около 1312 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1242

Отец: Von Stolberg Heinrich Ii

Мать: Von Henneberg Adelheid

Stolberg, Mansfeld-Südharz, Saxony-Anhalt, Germany
Бракосочетание
Около 1294

Жена: Jutta

Рождение ребёнка
Около 1312

Сын: Graf Zu Stolberg Otto

Мать ребёнка: Jutta

Stolberg, Sachsen, Tyskland
Смерть
Между 22.08.1329 и 29.08.1331
Germany
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