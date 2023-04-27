Graf zu Stolberg Heinrich III
Место рожденияStolberg, Mansfeld-Südharz, Saxony-Anhalt, Germany
Дата рожденияОколо 1242
Дата смертиМежду 22.08.1329 и 29.08.1331
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1242
Отец: Von Stolberg Heinrich Ii
Мать: Von Henneberg Adelheid
Stolberg, Mansfeld-Südharz, Saxony-Anhalt, Germany
Бракосочетание
Около 1294
Жена: Jutta
Рождение ребёнка
Около 1312
Мать ребёнка: Jutta
Stolberg, Sachsen, Tyskland
Смерть
Между 22.08.1329 и 29.08.1331
Germany