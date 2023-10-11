Чижовский Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чижовский Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чижовский Василий Викторович

Мать ребёнка: Чижовская Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чижовская Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Чижовская Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чижовская Анна Викторовна

Мать ребёнка: Чижовская Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чижовский Николай Викторович

Мать ребёнка: Чижовская Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чижовский Аркадий Викторович

Мать ребёнка: Чижовская Екатерина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чижовская Екатерина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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