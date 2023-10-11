Чижовский Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чижовский Василий Викторович
Мать ребёнка: Чижовская Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чижовская Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Чижовская Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чижовская Анна Викторовна
Мать ребёнка: Чижовская Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чижовский Николай Викторович
Мать ребёнка: Чижовская Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чижовский Аркадий Викторович
Мать ребёнка: Чижовская Екатерина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно