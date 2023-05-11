Бурьянов Андрей Фаддеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурьянов Андрей Фаддеевич

Место рождения

Харьков, Харківська область

Дата рождения

25.11.1880

Дата смерти

16.11.1919

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Харьков, Харківська область
Бракосочетание
23.09.1912

Жена: Бурьянова Ефросинья Антоновна

Рождение ребёнка
26.07.1913

Дочь: Фисанович Елена Андреевна

Мать ребёнка: Бурьянова Ефросинья Антоновна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Бурьянов Всеволод Андреевич

Мать ребёнка: Бурьянова Ефросинья Антоновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.11.1919
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