Бурьянов Андрей Фаддеевич
Место рождения
Дата рождения25.11.1880
Дата смерти16.11.1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.09.1912
Рождение ребёнка
26.07.1913
Дочь: Фисанович Елена Андреевна
Мать ребёнка: Бурьянова Ефросинья Антоновна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Бурьянов Всеволод Андреевич
Мать ребёнка: Бурьянова Ефросинья Антоновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.11.1919