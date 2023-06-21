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(Nõmmik) Liisa

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1843 г.р.

Мать

1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1880

Отец: Nõmmik Jüri

Мать: Nõmmik Jula

Смерть
Неизвестно