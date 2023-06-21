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(Nõmmik) Liisa
(Nõmmik) Liisa
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.04.1880
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Nõmmik Jüri
1843 г.р.
Мать
Nõmmik (Saul) Jula
1850 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1880
Отец:
Nõmmik Jüri
Мать:
Nõmmik Jula
Смерть
Неизвестно
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