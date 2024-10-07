Васса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1687
Дата смерти1740
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Иванович
Место жительства
Неизвестно
Бочманово, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Рождение ребёнка
1709
Сын: Осип Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1710
Дочь: Ефросинья Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1713
Сын: Леонтий Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1718
Сын: Никифор Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Иванович
Смерть
1740