Васса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1687

Дата смерти

1740

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1680 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Бочманово, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Рождение ребёнка
1709

Сын: Осип Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
1710

Дочь: Ефросинья Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
1713

Сын: Леонтий Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
1718

Сын: Никифор Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Иванович

Смерть
1740

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