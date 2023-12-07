Леонтий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтий Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1672 г.р.

Мать

1687 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Тимофей Иванович

Мать: Васса Ивановна

Смерть
Неизвестно
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