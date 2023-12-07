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Леонтий Тимофеевич
Леонтий Тимофеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1713
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Тимофей Иванович
1672 г.р.
Мать
Васса Ивановна
1687 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец:
Тимофей Иванович
Мать:
Васса Ивановна
Смерть
Неизвестно
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