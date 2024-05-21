Horn не известно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Horn не известно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Horn Nikolas

Мать ребёнка: Lipphardt Paulina

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Horn Dorotea

Мать ребёнка: Lipphardt Paulina

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Horn Paulina

Мать ребёнка: Lipphardt Paulina

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Horn Ida

Мать ребёнка: Lipphardt Paulina

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Lipphardt Paulina

Смерть
Неизвестно

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