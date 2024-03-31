Анжаурова Мария казачка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнжаурова Мария казачка

Анжаурова Мария казачка

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Анжауров Михаил Никанорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анжауров Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Анжауров Михаил Никанорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анжауров Евгений Михайлович

Отец ребёнка: Анжауров Михаил Никанорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анжауров Василий Михайлович

Отец ребёнка: Анжауров Михаил Никанорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анжауров Михаил Никанорович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.