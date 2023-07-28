Пономарев Василий Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1715
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 34 лист
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: Пономарева Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Пономарева Акилина Федоровна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 34 лист
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Пономарев Федор Васильевич
Мать ребёнка: Пономарева Акилина Федоровна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 34 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 34 лист
Смерть
Неизвестно