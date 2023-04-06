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Латышев Петр Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1843

Дата смерти

09.04.1844

Пол

Мужской

Отец

1816 г.р.

Мать

1818 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1843

Отец: Латышев Михайло Иванов

Мать: Холопова Агриппина Иванова

Крещение
17.06.1843
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Родители: села Великого крестьянин Михайло Ивановв Латышев и законная жена его Агриппина Иванова. Восприемники: отец его Иван Алексеев Латышев и жена Михайло Александрова ...гина жена Екатерина. ТЬаин... Показать все
Похороны
09.04.1844
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть в возрасте 10 мес. Погребение совершал благочинный Великосельский иерей Евгений Соколов с дьяконом Иоанном Кутузовым, дьячком Иваном Павловым и пономарем Иваном Тихоновым. ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп... Показать все
Смерть
09.04.1844
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
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