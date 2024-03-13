Georg Maria Katharina
Место рожденияRussia
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.04.1817
Дочь: Lauck (georg) Susanna Katharina
Отец ребёнка: Georg Johannes
Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
22.12.1819
Дочь: Katharina Elisabeth
Отец ребёнка: Georg Johannes
Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
07.12.1823
Отец ребёнка: Georg Johannes
Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
20.11.1825
Сын: Georg Johann Georg
Отец ребёнка: Georg Johannes
Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Anna Maria
Отец ребёнка: Georg Johannes
Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
27.12.1829
Сын: Georg Johann Peter
Отец ребёнка: Georg Johannes
Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
1832
Сын: Georg Georg Philipp
Отец ребёнка: Georg Johannes
Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
24.02.1834
Отец ребёнка: Georg Johannes
Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
1836
Сын: Georg Johannes
Отец ребёнка: Georg Johannes
Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
27.05.1840
Сын: Georg Johann Lukas
Отец ребёнка: Georg Johannes
Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Georg Johannes
Смерть
Неизвестно