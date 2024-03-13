Georg Maria Katharina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Georg Maria Katharina

Место рождения

Russia

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1794 г.р.

Дети

1817 г.р.
1819 г.р.
1823 г.р.
1825 г.р.
1828 г.р.
1829 г.р.

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СР
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Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Russia
Рождение ребёнка
30.04.1817

Дочь: Lauck (georg) Susanna Katharina

Отец ребёнка: Georg Johannes

Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
22.12.1819

Дочь: Katharina Elisabeth

Отец ребёнка: Georg Johannes

Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
07.12.1823

Сын: Georg Johann Balthasar

Отец ребёнка: Georg Johannes

Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
20.11.1825

Сын: Georg Johann Georg

Отец ребёнка: Georg Johannes

Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Anna Maria

Отец ребёнка: Georg Johannes

Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
27.12.1829

Сын: Georg Johann Peter

Отец ребёнка: Georg Johannes

Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
1832

Сын: Georg Georg Philipp

Отец ребёнка: Georg Johannes

Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
24.02.1834

Сын: Georg Johann Friedrich

Отец ребёнка: Georg Johannes

Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
1836

Сын: Georg Johannes

Отец ребёнка: Georg Johannes

Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
27.05.1840

Сын: Georg Johann Lukas

Отец ребёнка: Georg Johannes

Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Georg Johannes

Смерть
Неизвестно
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