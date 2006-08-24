Кольцова (Сенюшкина) Зоя Вонифатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1953
Дата смерти24.08.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1976
Дочь: Кольцова Марина Валерьевна
Отец ребёнка: Кольцов Валерий Рафаилович
Рождение ребёнка
14.11.1978
Дочь: Кольцова Наталья Валерьевна
Отец ребёнка: Кольцов Валерий Рафаилович
Смерть
24.08.2006