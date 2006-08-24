Кольцова (Сенюшкина) Зоя Вонифатьевна 03.06.1953 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКольцова (Сенюшкина) Зоя Вонифатьевна

Кольцова (Сенюшкина) Зоя Вонифатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1953

Дата смерти

24.08.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1976

Дочь: Кольцова Марина Валерьевна

Отец ребёнка: Кольцов Валерий Рафаилович

Рождение ребёнка
14.11.1978

Дочь: Кольцова Наталья Валерьевна

Отец ребёнка: Кольцов Валерий Рафаилович

Смерть
24.08.2006

Мы используем куки для улучшения работы сайта.