Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиколай

Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия

Мать ребёнка: Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья

Смерть
Неизвестно