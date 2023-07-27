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Николай
Николай
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
Наталья
Дети
Ольга
Юлия
Добавил:
ЕВ
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События
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Биография
Биография
Источники
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Ольга
Мать ребёнка:
Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Юлия
Мать ребёнка:
Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Наталья
Смерть
Неизвестно
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