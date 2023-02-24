Комиссарова Мария Емельянова
Место рожденияСело Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения22.01.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1888
Село Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
08.?.1906
Рождение ребёнка
27.06.1915
Сын: Комиссаров Павел Никифорович
Отец ребёнка: Комиссаров Никифор Дмитриевич
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно