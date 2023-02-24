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Комиссарова Мария Емельянова

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Место рождения

Село Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

22.01.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1888

Отец: Емельянов Ефим Антонович

Мать: Емельянова Мария Никифоровна

Село Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
08.?.1906

Муж: Комиссаров Никифор Дмитриевич

Рождение ребёнка
27.06.1915

Сын: Комиссаров Павел Никифорович

Отец ребёнка: Комиссаров Никифор Дмитриевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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